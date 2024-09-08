Национальная сборная по футболу одержала первую победу за 20 лет. И вторую – в своей истории

Сборная Сан-Марино по футболу одержала первую победу за 20 лет. Это произошло в домашнем матче группового этапа Лиги наций дивизиона D.
Игроки из Сан-Марино обыграли сборную Лихтенштейна. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Нико Сенсоли на 53-й минуте.
Сборная Сан-Марино выиграла второй матч в своей истории и первый с 28 апреля 2004 года. Тогда команда также победила Лихтенштейн со счетом 1:0.
Сан-Марино занимает последнее, 210-е место в рейтинге Международной федерации футбола. Лихтенштейн располагается на 199-й строчке.
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