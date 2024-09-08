Мужчину дважды сбили в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Вечером 7 сентября возле дома № 17 на Гатчинском шоссе произошло ДТП. По предварительной информации, 59-летняя женщина за рулем ВАЗ-210540 сбила пешехода – своего ровесника.

2024-09-08-09.13.49.jpg__1200_16x9
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Он перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода, сообщает Neva.Today.

После столкновения мужчина также попал под Chevrolet Niva, который ехал в попутном направлении. Водитель автомобиля – 64-летняя женщина. Пострадавший скончался на месте аварии.

Вам будет интересно
Мужчину дважды сбили в Петербурге Санкт-Петербург, ДТП
Мать сбила свою дочь в Кировском районе
В полицию Кировского района 25 мая около 21:00 сообщили об аварии возле Кировска. По предварительным данным, 38-летняя автомобилистка за рулем...
26.05.2024 1426
Автор