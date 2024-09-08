Мужчину дважды сбили в Петербурге

Вечером 7 сентября возле дома № 17 на Гатчинском шоссе произошло ДТП. По предварительной информации, 59-летняя женщина за рулем ВАЗ-210540 сбила пешехода – своего ровесника.
Он перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода, сообщает Neva.Today.
После столкновения мужчина также попал под Chevrolet Niva, который ехал в попутном направлении. Водитель автомобиля – 64-летняя женщина. Пострадавший скончался на месте аварии.
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26.05.2024 1426