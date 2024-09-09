Стало известно, какие регионы России чаще всего атакуют хакеры

Автор: Анастасия Щербакова
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СЗФО, в который входит Ленинградская область, оказался на пятом месте.

Согласно данным исследования группы компаний «Солар», в первом полугодии 2024 года Москва стала лидером по количеству DDoS-атак, которых насчитывалось более 150 тысяч.

На втором месте оказался Уральский регион с 50 тысячами атак, а на третьем — Поволжье, стало известно (https://www.gazeta.ru/tech/news/2024/09/09/23875933.shtml) «Газете.ру». Примечательно, что количество DDoS-атак на Поволжье выросло в шесть раз по сравнению с первой половиной 2023 года. Это может быть связано с увеличением экономической активности и развитием инфраструктуры в данном регионе.

Четвертое место в рейтинге заняла Сибирь с 24 тысячами атак. Северо-Западный и Южный федеральные округа разделили пятое место с 19 тысячами атак каждый.

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15.04.2024 1194
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