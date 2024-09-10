Вооруженные силы России освободили населенные пункты Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике, сообщает 10 сентября Минобороны РФ.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 215 военнослужащих, два автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании.

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В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка в ДНР. Противник потерял до 715 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины «Казак», 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании.

Активными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Галицыновка в ДНР. Потери противника составили до 515 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

В результате слаженных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Водяное в ДНР. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Богдана», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 70 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 154 вне зоны специальной военной операции.