Охранник подозревается в развращении двух мальчиков в Ленобласти

Сотрудники полиции установили причастность 45-летнего жителя Тихвина, работавшего охранником в ТЦ, к развращению 13-летнего подростка. Мужчину задержали 2 апреля 2024 года за аналогичное преступление.

По версии следствия, осенью 2023 года задержанный через группу знакомств в социальной сети познакомился с 14-летним подростком. И представился ему 15-летней девушкой по имени Алина.

Злоумышленник неоднократно присылал несовершеннолетнему фотографии обнаженных женщин. И склонил подростка к отправке своих интимных снимков.

Было заведено уголовное дело, мужчина дал признательные показания. У него изъяли ноутбук и телефон с порнографическими материалами с участием несовершеннолетних.

В ходе дальнейшего расследования полицейские выяснили, что педофил развратил еще одного подростка. В октябре 2023 года в социальной сети он склонил к отправке интимных фотографий 13-летнего мальчика.