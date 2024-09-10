Двум миллионам россиян проиндексируют зарплаты в октябре

Повышение заработных плат коснется бюджетной сферы.

В октябре этого года в России пройдет индексация заработных плат россиян, занятых в бюджетной сфере. Об этом рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Индексация необходима для защиты работающих от инфляции. Это предусмотрено ст. 134 Трудового Кодекса: в связи с ростом потребительских цен работодатель обязан индексировать заработную плату, — заявила Иванова-Швец в беседе с «Прайм».

Как добавила эксперт, размер индексации составит 5,1%.