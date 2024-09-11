Прокуратура ускорила строительство новых водозаборных сооружений в Кингисеппе

В Кингисеппе построят новые водозаборные сооружения. Процесс ускорила прокуратура.
Суд обязал администрацию Кингисеппского района провести капремонт ВОС «Сережино». В рамках работ будут построены водозаборные сооружения, сообщает прокуратура Ленобласти.
Также сейчас в суде рассматривается иск прокуратуры от мая 2024 года об обязании Леноблводоканала провести капремонт на аварийных участках водопроводной сети в Кингисеппе.
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