В Ноябрьске 13-летний и 14-летний школьники сожгли вертолет.

В ночь на 11 сентября двое подростков проникли на вертолетную площадку в аэропорту, облили Ми-8 горючей жидкостью и подожгли. Как сообщает издание Baza в своем тг-канале, школьники поджигали вертолет сигаретами, первая попытка не удалась. Тогда один из подростков закурил вторую сигарету и после этого воткнул ее в жидкость, в этот момент произошел взрыв.

Фото: t.me/bazabazon

В итоге школьникам сильно обожгло лицо, им пришлось вызвать скорую помощь неподалеку от аэропорта. Ми-8 сгорел почти полностью.

Следователи выяснили, что за поджог несовершеннолетним пообещали 5 млн рублей. А несколько дней назад они подожгли вышку сотовой связи за 300 тысяч рублей.