В Яблоневом саду Выборга все готово для посадки деревьев

В центре Выборга обустроено еще одно пространство – Яблоневый сад. Четырехметровые саженцы для него привезут из питомника по окончании вегетационного периода, в конце сентября – начале октября.

Крупномерные деревья лучше приживаются, если их пересаживать в прохладную погоду. Как сообщил председатель комитета по благоустройству Выборгского района Алексей Туркин, еще необходимо выровнять газон, поправить плитку, восстановить тротуар после прокладки электросетей.

Представитель подрядчика пообещал, что все замечания будут устранены в ближайшее время.