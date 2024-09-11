Женщина подожгла отца-пенсионера в Ленобласти

В квартире дома на Ладожской улице в Кировске 10 сентября компания из четырех человек распивала спиртное. Во время застолья женщина подожгла своего отца-пенсионера.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с ожоговым шоком. У 69-летнего мужчины диагностировали ожоги в области головы, шеи, левой руки и груди, туловища и левого бедра.
На месте происшествия задержали троих женщин в возрасте 27, 51 и 36 лет. Проводится проверка.
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22.12.2022 4989