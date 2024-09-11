Прокуратура Ленобласти открыла выставку фотографий «Дорогами СВО»

Автор: Анастасия Щербакова
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Экспозиция будет работать с 11 по 25 сентября.

В прокуратуре Ленинградской области открылась выставка фотографий, посвященная специальной военной операции. В экспозиции «Дорогами СВО» представлены работы фотографов Дмитрия Астраханя, Олега Никитина, военкора Дениса Григорюка, Фонда «Ленинградский рубеж», а также картины художника Андрея Ромасюка.

Мероприятие организовано с целью привлечения внимания общественности к важности силы духа, мужества, стойкости и призвано напомнить о том, что каждый человек способен на подвиг и преодоление любых трудностей, — рассказали в ведомстве.
Прокуратура Ленобласти открыла выставку фотографий «Дорогами СВО» СВО, прокуратура, Ленобласть
Прокуратура Ленобласти открыла выставку фотографий «Дорогами СВО» СВО, прокуратура, Ленобласть
Прокуратура Ленобласти открыла выставку фотографий «Дорогами СВО» СВО, прокуратура, Ленобласть
Прокуратура Ленобласти открыла выставку фотографий «Дорогами СВО» СВО, прокуратура, Ленобласть
Прокуратура Ленобласти открыла выставку фотографий «Дорогами СВО» СВО, прокуратура, Ленобласть
Прокуратура Ленобласти открыла выставку фотографий «Дорогами СВО» СВО, прокуратура, Ленобласть
Фото: Прокуратуре Ленинградской области

Выставка будет работать с 11 по 25 сентября.

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Прокуратура Ленобласти открыла выставку фотографий «Дорогами СВО» СВО, прокуратура, Ленобласть
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