Прокуратура Ленобласти открыла выставку фотографий «Дорогами СВО»

Экспозиция будет работать с 11 по 25 сентября.

В прокуратуре Ленинградской области открылась выставка фотографий, посвященная специальной военной операции. В экспозиции «Дорогами СВО» представлены работы фотографов Дмитрия Астраханя, Олега Никитина, военкора Дениса Григорюка, Фонда «Ленинградский рубеж», а также картины художника Андрея Ромасюка.

Мероприятие организовано с целью привлечения внимания общественности к важности силы духа, мужества, стойкости и призвано напомнить о том, что каждый человек способен на подвиг и преодоление любых трудностей, — рассказали в ведомстве.

Фото: Прокуратуре Ленинградской области

Выставка будет работать с 11 по 25 сентября.