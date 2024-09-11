Мошенники в Петербурге похитили у пенсионерки крупную сумму и обманом сделали ее своей сообщницей

Аферисты вынудили женщину работать у них курьером, а до этого заставили взять кредит на крупную сумму.
В Санкт-Петербурге полиция расследует сразу два уголовных дела о мошенничестве. В обоих фигуранткой является пожилая женщина, которая стала жертвой аферистов.
Все началось с беседы пенсионерки с незнакомцем по телефону, сообщившим о том, что у нее заканчивается срок договора на услуги связи. Для его продления неизвестный попросил личные данные.
Затем женщине позвонил уже другой человек, заявив, что ее персональные данные оказались в руках мошенников, и теперь ее банковские счета якобы находятся в опасности.
Однако на этом аферисты не остановились и обманом завербовали пенсионерку. Неизвестные сообщили жертве, что ее обвели вокруг пальца, и для поиска злоумышленников необходимо немного поработать курьером.
Теперь женщине грозит уголовная ответственность по статье о мошенничестве. Также правоохранители завели второе дело в отношении аферистов. По нему потерпевшей проходит обманутая пенсионерка.