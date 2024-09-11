Мошенники в Петербурге похитили у пенсионерки крупную сумму и обманом сделали ее своей сообщницей

Аферисты вынудили женщину работать у них курьером, а до этого заставили взять кредит на крупную сумму.

В Санкт-Петербурге полиция расследует сразу два уголовных дела о мошенничестве. В обоих фигуранткой является пожилая женщина, которая стала жертвой аферистов.

Все началось с беседы пенсионерки с незнакомцем по телефону, сообщившим о том, что у нее заканчивается срок договора на услуги связи. Для его продления неизвестный попросил личные данные.

Затем женщине позвонил уже другой человек, заявив, что ее персональные данные оказались в руках мошенников, и теперь ее банковские счета якобы находятся в опасности.

Находясь под давлением говорившего, пожилая женщина не сбросила звонок и не обратилась в полицию, а продолжила слушать и принимать инструкции и взяла кредит в сумме 267 тысяч рублей, который потом передала курьеру, — рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Однако на этом аферисты не остановились и обманом завербовали пенсионерку. Неизвестные сообщили жертве, что ее обвели вокруг пальца, и для поиска злоумышленников необходимо немного поработать курьером.

Поверив в правдивость слов, женщина дважды в период с 9 по 20 августа 2024 года выезжала на адреса, которые ей называли по телефонам аферисты и забирала там пакеты с денежными средствами. Таким образом, пенсионерка стала дропом аферистов и поработала на них курьером, — сообщили в ведомстве.

Теперь женщине грозит уголовная ответственность по статье о мошенничестве. Также правоохранители завели второе дело в отношении аферистов. По нему потерпевшей проходит обманутая пенсионерка.