Одаренные дети-сироты получат губернаторскую стипендию в Ленобласти: 8 тысяч рублей

Именные стипендии выплачиваются одаренным детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей согласно приказа Александр Дрозденко В итоговый список вошли 28 человек.

«Ленинградская область сохраняет курс на материальную поддержку молодежи, в том числе, из социально незащищенных категорий. Мы гордимся студентами, которые в сложных жизненных условиях, без родителей отлично учатся, получают образование, профессию, стремятся совершенствоваться», – отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Дети-сироты, обучающиеся в государственных вузах, будут дополнительно получать стипендию 8 тысяч рублей до 31 января 2025 года. Также дети-сироты теперь имеют право на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет средств бюджета Ленобласти в пределах установленной квоты.