Жителя Пушкина избили рядом с домом

В службу 112 позвонил 44-летний житель Пушкина. Он рассказал, что 10 сентября около 00:30 его избили возле дома на бульваре Алексея Толстого.

Во время внезапной ссоры неизвестный несколько раз ударил пострадавшего в голову и по телу руками и ногами, затем скрылся. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, включая переломы ребер и правосторонний пневмоторакс.

Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого задержали в тот же день в 18:30 на Ленинградском шоссе в поселке Александровская. Им оказался 36-летний местный житель, работающий автослесарем.