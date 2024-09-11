По президентской программе догазификации газ подведен к участкам 32400 ленинградцев

Автор: Кира Нагорная
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Уже заключено 40 тысяч договоров. С каждым годом в программу, разработанную по поручению президента России, включается все больше жителей нашего региона. 

«Достигли очередной круглой цифры по количеству заключенных договоров на догазификацию — их уже 40 тысяч. Природный газ уже доведен до границ 32400 участков жителей региона, выполнено 10488 подключений. Работы по подключениям идут каждый день, динамика в этом году — самая значительная за время работы программы догазификации. Работаем над их увеличением», — рассказал председатель комитета по ТЭК области Сергей Морозов.

Как подчеркнули в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», сейчас от жителей принимаются заявки на догазификацию. Подать ее можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ
— на странице компании ВКонтакте
— на сайте www.gazprom-lenobl.ru
— в МФЦ
— по электронной почте [email protected]
— на портале «Госуслуги»
— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

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Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков  — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства  — проведение трубы по участку и разводку по дому.

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