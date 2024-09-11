Карманник из Нижнего Тагила обокрал спящего мужчину на улице в Петербурге

В полицию Центрального района Санкт-Петербурга обратился 29-летний мужчина. Ночью на улице Рубинштейна у него пропал кошелек с деньгами и водительским удостоверением.

По словам пострадавшего, он заснул на лавочке и, проснувшись, обнаружил пропажу. Ущерб оценили в 15 500 рублей. Заведено уголовное дело о краже.

Оперативники уголовного розыска задержали 46-летнего безработного мужчину из Нижнего Тагила. Его подозревают в других подобных преступлениях.