Карманник из Нижнего Тагила обокрал спящего мужчину на улице в Петербурге

В полицию Центрального района Санкт-Петербурга обратился 29-летний мужчина. Ночью на улице Рубинштейна у него пропал кошелек с деньгами и водительским удостоверением.
По словам пострадавшего, он заснул на лавочке и, проснувшись, обнаружил пропажу. Ущерб оценили в 15 500 рублей. Заведено уголовное дело о краже.
Оперативники уголовного розыска задержали 46-летнего безработного мужчину из Нижнего Тагила. Его подозревают в других подобных преступлениях.
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05.02.2021 4629