Петербургского предпринимателя задержали за мошенничество на гособоронзаказах

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор компании «Ленбытхим». Его подозревают в мошенничестве на сумму более 20 миллионов рублей, связанном с выполнением гособоронзаказов.
По данным следствия, предприниматель завысил цены на материалы при выполнении контрактов на сумму свыше 115 миллионов рублей для АО «Военторг», которое обслуживает Минобороны.
Следствие обнаружило, что у подозреваемого и его семьи есть недвижимость и автомобили на сумму более 100 миллионов рублей. Законность их приобретения проверяется.
Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали...
05.02.2021 4635