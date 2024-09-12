Петербургского предпринимателя задержали за мошенничество на гособоронзаказах

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор компании «Ленбытхим». Его подозревают в мошенничестве на сумму более 20 миллионов рублей, связанном с выполнением гособоронзаказов.

По данным следствия, предприниматель завысил цены на материалы при выполнении контрактов на сумму свыше 115 миллионов рублей для АО «Военторг», которое обслуживает Минобороны.

Следствие обнаружило, что у подозреваемого и его семьи есть недвижимость и автомобили на сумму более 100 миллионов рублей. Законность их приобретения проверяется.