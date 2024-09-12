Аномальная жара придет в Ленобласть

Как сообщает Гидрометцентр, в Ленинградской области 13-17 сентября ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура будет выше нормы на 7 °C и более.
С девяти вечера 12 сентября объявлен оранжевый уровень опасности. Этот цвет означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Сохраняется высокая пожароопасность. Местами четвертого класса.
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