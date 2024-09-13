Названы самые популярные автомобили в Ленобласти до 5 млн рублей

Эксперты Авто.ру назвали пятерку самых популярных новых автомобилей до 5 млн рублей в Ленинградской области.

За последние восемь месяцев в Ленобласти чаще всего покупали Exeed TXL за 4,2 млн рублей, на втором месте по популярности Exeed LX за 3,4 млн, на третьем — Jaecoo J7 за 3,5 млн. Список замыкают Tank 300 за 4,5 млн рублей и Geely Monjaro за 4,6 млн рублей.

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Добавляется, что доля китайских марок авто с января 2023 года увеличилась на рынке с 32 до 72%.