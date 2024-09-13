Россию в августе посетило максимальное за два года количество иностранных туристов — 1,05 миллиона человек, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата.

В июле их было 1,02 миллиона. Данные показывают, что последний раз больше миллиона иностранных туристов въехали в Россию в сентябре 2022 года — также 1,05 млн человек.

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В целом за январь-август Россию посетили 6,07 млн иностранных туристов против 5,27 млн и 5,75 млн человек за аналогичный период 2023 и в 2022 годов соответственно.