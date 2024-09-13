Живущий в США петербуржец «отвоевал» квартиру у мошенников в Кировском районе

Судебный пристав помог петербуржцу, живущему в США, вернуть квартиру в Кировском районе Санкт-Петербурга, которой в 2020 году завладели мошенники. Об этом сообщает «Петроград».

Судебный пристав помогла 53-летнему петербуржцу, проживающему в Нью-Йорке, вернуть однокомнатную квартиру, которая перешла в руки мошенников, заключивших договор купли-продажи с его матерью, страдавшей психическим расстройством.

С 1998 года мужчина проживал в Бруклине. В 2020 году его мать скончалась, и при вступлении в наследство он узнал, что квартира уже была реализована годом ранее. Новый владелец сдавал жилье и получал с этого прибыль. Петербуржец обратился в суд с просьбой признать сделку купли-продажи незаконной.

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что на момент продажи умершая не могла понимать значение своих действий из-за психического расстройства. Кировский суд решил вернуть однокомнатную квартиру наследнику первой очереди.