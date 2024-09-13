Подростка-иностранца подозревают в изнасиловании ребенка в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего иностранца, который, по версии следствия, может быть причастен к совершению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что молодому человеку предъявили обвинение в изнасиловании, совершении иных действий сексуального характера и разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Следствие полагает, что 9 сентября злоумышленник напал на малолетнюю девочку и повалил ее на землю в лесном массиве возле улицы Добровольцев. Угрожая ножом, мигрант изнасиловал ее и отобрал мобильный телефон.