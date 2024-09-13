Чиновникам в Петербурге запретили использовать Telegram и WhatsApp* для обмена служебной информацией

Вместо популярных иностранных мессенджеров сотрудникам правительства Санкт-Петербурга предложили перейти на отечественный аналог eXpress.

Запрет на использование чиновниками в служебных целях Telegram и WhatsApp* поступил от Комитета по информатизации и связи, пишет «Фонтанка». Информацию подтвердили изданию «РИА Новости» в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.

«В комитете по информатизации и связи подтвердили подлинность письма. Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы».

Петербургским сотрудникам правительства в качестве альтернативы предложили перейти на отечественный мессенджер eXpress от московского разработчика «Анлимитед Продакшен». Его позиционируют как «единственный на сегодняшний момент сертифицированный ФСТЭК РФ корпоративный Super App с инсталляциями в крупных компаниях на десятки и сотни тысяч пользователей».

Вам будет интересно Минпромторг разрешил чиновникам ездить еще на 4 моделях авто Перечень рекомендованных чиновникам машин пополнился новыми моделями. В обновленный перечень рекомендованных чиновникам автомобилей вошли Lada Largus, Xcite X-Cross 7, «Газель» и... 04.07.2024 246

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.