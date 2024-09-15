Конец недели встретит жителей Ленобласти летней погодой

Поделиться

В воскресенье в 47-м регионе будет преимущественно сухо и очень тепло.

Сегодня, 15 сентября, жителей и гостей Ленинградской области ждет облачная с прояснениями погода. Небольшие кратковременные дожди прогнозируются в основном на западе региона.

Ветер установится юго-восточного и южного направлений со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит от 22 до 27 градусов тепла.

Вам будет интересно
Конец недели встретит жителей Ленобласти летней погодой погода, Ленобласть
Мощная магнитная буря обрушится на Землю в начале новой недели
Космический шторм будет длиться больше суток, прогнозируют ученые. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, утром, 16 сентября, на Землю...
15.09.2024 23
Автор