Конец недели встретит жителей Ленобласти летней погодой

В воскресенье в 47-м регионе будет преимущественно сухо и очень тепло.

Сегодня, 15 сентября, жителей и гостей Ленинградской области ждет облачная с прояснениями погода. Небольшие кратковременные дожди прогнозируются в основном на западе региона.

Ветер установится юго-восточного и южного направлений со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит от 22 до 27 градусов тепла.