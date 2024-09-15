В Красном Селе мужчина надругался над 65-летней пенсионеркой

Насильник уже задержан. Им оказался 29-летний местный житель.
В Красном Селе задержан 29-летний местный житель, надругавшийся над пожилой женщиной.
По имеющимся данным, 65-летняя пенсионерка прогуливалась по проспекту Красных Командиров поздним вечером. Внезапно на женщину набросился неизвестный, который совершил в отношении нее насильственные действия и скрылся.
В полицию пострадавшая обратилась на следующий день, а уже в ночь на 15 сентября насильник был задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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