В Красном Селе мужчина надругался над 65-летней пенсионеркой

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Насильник уже задержан. Им оказался 29-летний местный житель.

В Красном Селе задержан 29-летний местный житель, надругавшийся над пожилой женщиной.

По имеющимся данным, 65-летняя пенсионерка прогуливалась по проспекту Красных Командиров поздним вечером. Внезапно на женщину набросился неизвестный, который совершил в отношении нее насильственные действия и скрылся.

В полицию пострадавшая обратилась на следующий день, а уже в ночь на 15 сентября насильник был задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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