Разборки отца и отчима закончились убийством в Петербурге

Вечером 20 сентября на улице Шаврова в Санкт-Петербурге 50-летний мужчина должен был забрать у экс-супруги на выходные общую дочь. Таким правом наделил его суд.

Сам приехать за ребенком петербуржец не смог и отправил 27-летнего сына. Отпускать с ним девочку 39-летний отчим отказался. Возникла ссора, в ходе которой молодой человек распылили в лицо старшему оппоненту содержимое перцового баллончика.

Когда отчим умылся и вернулся во двор, на место уже прибыл отец ребенка и потребовал объяснений. Ссора переросла в драку, в ходе которой отец ребенка погиб. С сыном работает полиция, отчим находится в больнице.