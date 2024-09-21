Слова футболиста «Зенита» назвали «высказыванием иноагента»

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Слова футболиста «Зенита» Максима Глушенкова о поездке сборной России во Вьетнам назвали «высказыванием иноагента», сообщает «РБ Спорт».

«Высказывания провокационные, может, даже иноагента. Это что такое? Неуважение к сборной, к тренерскому штабу национальной команды, к РФС, к стране», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев

По мнению депутата, на этом футболисте надо «поставить крест» и не вызывать его в национальную сборную.

Ранее Максим Глушенков в интервью заявил, что бог уберег его от ненужных поездок по Вьетнаму. Так он прокомментировал пропуск товарищеских матчей сборной России с Таиландом и Вьетнамом, на которые он не попал из-за перелома руки.

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