Слова футболиста «Зенита» назвали «высказыванием иноагента»

Слова футболиста «Зенита» Максима Глушенкова о поездке сборной России во Вьетнам назвали «высказыванием иноагента», сообщает «РБ Спорт».
«Высказывания провокационные, может, даже иноагента. Это что такое? Неуважение к сборной, к тренерскому штабу национальной команды, к РФС, к стране», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев
По мнению депутата, на этом футболисте надо «поставить крест» и не вызывать его в национальную сборную.
Ранее Максим Глушенков в интервью заявил, что бог уберег его от ненужных поездок по Вьетнаму. Так он прокомментировал пропуск товарищеских матчей сборной России с Таиландом и Вьетнамом, на которые он не попал из-за перелома руки.
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