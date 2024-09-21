В Ленобласть придут первые минусовые температуры

На территории Ленинградской области 22 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью ветер северо-западного направления, 7-12 метров в секунду, температура опустится до -2… +7 °C.

Днем ожидается кратковременный дождь, температура составит +9…+14 °C. Ветер 4-9 м/с. Заморозки ожидаются в ночь на понедельник, 23 сентября. Прогнозируется до -3 °C.