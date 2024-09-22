Под Гатчиной в сгоревшем автомобиле нашли человеческие останки

Человеческие останки обнаружили в сгоревшем автомобиле на просеке, ведущей от садоводства «Корвет-Витязь» в сторону поселка Дружная горка в Гатчинском округе Ленобласти.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили в машине обгоревшие останки человеческих костей. Рядом с авто лежали номера, за которыми зарегистрирован Subaru Forester, принадлежащий 62-летней жительнице поселка Лисий Нос, передает пресс-служба ГУ МВД России по СПб и ЛО.
Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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