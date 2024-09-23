Американские эксперты заявили, что ограничения, вводившиеся США на протяжении последних нескольких лет, не сработали.

В США осознали безрезультатность санкций против России. Об этом пишут авторитетные американские СМИ.

Например, в The American Conservative заявили, что несмотря на беспрецедентное количество ограничений, США не добились ничего. Более того, эксперты считают, что санкции нанесли ущерб самим Соединенным Штатам.

Того же мнения придерживается сотрудница Bloomberg Стефани Бейкер, заявившая в своей книге, что американские санкции возымели обратный эффект. Российское общество на фоне рестрикций консолидировалось, а позиции Америки как мирового финансового центра пошатнулись, поскольку другие страны теперь меньше доверяют США.