Также ограничения введены против Белоруссии.

Новая Зеландия ввела санкции против России и Белоруссии. Как заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс, ограничения затронули ряд физических лиц и предприятий военно-промышленного комплекса.

Эти новые санкции направлены против пяти лиц и шести организаций, — заявили в МИД страны.