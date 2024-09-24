Также ограничения введены против Белоруссии.
Новая Зеландия ввела санкции против России и Белоруссии. Как заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс, ограничения затронули ряд физических лиц и предприятий военно-промышленного комплекса.
Эти новые санкции направлены против пяти лиц и шести организаций, — заявили в МИД страны.
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23.09.2024 86