Дисциплинированный водитель сбил школьницу в Ленобласти

По предварительным данным, 24 сентября около 16:00 Volga Syber под управлением 40-летнего жителя Всеволожска на Всеволожском проспекте наехал на 14-летнюю школьницу.
Девочка перебегала дорогу вне зоны действия перехода. С травмами головы ребенка увезли в больницу.
По данным полиции, водитель ранее к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался. После ДТП он сам сообщил о случившемся в экстренные службы.
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