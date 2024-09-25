Дисциплинированный водитель сбил школьницу в Ленобласти

По предварительным данным, 24 сентября около 16:00 Volga Syber под управлением 40-летнего жителя Всеволожска на Всеволожском проспекте наехал на 14-летнюю школьницу.

Девочка перебегала дорогу вне зоны действия перехода. С травмами головы ребенка увезли в больницу.

По данным полиции, водитель ранее к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался. После ДТП он сам сообщил о случившемся в экстренные службы.