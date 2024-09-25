Инструктор детского сада Ломоносовского района представит ЛО на «Воспитателе года России»

Инструктор по физической культуре детского сада № 15 Ломоносовского района Виктория Савчук принимает участие в XV Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России».

В состязании участвуют педагоги дошкольных организаций из 87 регионов страны. В первом туре заключительного этапа конкурсанты проведут педагогическое мероприятие для воспитанников детских садов и просветительское занятие для родителей.

По их результатам 15 финалистов станут лауреатами конкурса и пройдут во второй тур. Победителем станет педагог, набравший больше всех баллов. Церемония награждения пройдет 5 октября, в Международный день учителя.