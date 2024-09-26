Мужчина пытался убить подростка за замечание в Петербурге – фото

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на убийство несовершеннолетнего.

По версии следствия, 19 марта 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения приставал к людям на Ладожском вокзале. Когда несовершеннолетний сделал ему замечание, агрессор ударил его ножом в грудь.

Действия злоумышленника пресек очевидец. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.

Фото: t.me/sztproc