Мужчина пытался убить подростка за замечание в Петербурге – фото

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на убийство несовершеннолетнего.

По версии следствия, 19 марта 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения приставал к людям на Ладожском вокзале. Когда несовершеннолетний сделал ему замечание, агрессор ударил его ножом в грудь.

Действия злоумышленника пресек очевидец. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.

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Фото: t.me/sztproc

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