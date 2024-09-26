Кандидат в президенты США заявил, что власти Украины уже никогда не смогут восстановить страну.

Американский политик Дональд Трамп заявил, что Украины как таковой больше нет. И вина за это лежит на американских властях, в частности, на Джо Байдене и Камале Харрис, спонсировавших киевский режим.

Они просто не знают, что делать. Потому что Украины больше нет. Это больше не Украина. Вы никогда не сможете восстановить эти города и посёлки, и вы никогда не сможете вернуть мёртвых людей, так много мертвых людей. Сделку можно было бы заключить, но Байден и Камала не позволили этому случиться, продолжая снабжать Зеленского деньгами и боеприпасами, — заявил Трамп.

Трамп также считает, что даже плохое для Украины соглашение с Россией было лучше, чем его отсутствие.

Если Харрис станет президентом США, положение Украины будет еще хуже, поскольку «погибнет еще больше людей и больше городов падет», добавил политик.