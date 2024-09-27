СК: гибель детей под Красноярском связана с отравлением средством от насекомых

В качестве приоритетной версии смертельного отравления четверых детей из Красноярского края рассматривается попадание в их организм неустановленного средства от насекомых.

Компоненты инсектицидного средства выявила судебно-химическая экспертиза. Проведение судебных химических экспертиз продолжается, сообщило ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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Напомним, 21 сентября семья из шести человек обратилась в больницу с признаками отравления. В результате спасти удалось только взрослых мужчину и женщину, их четверо детей не выжили. Прежде проверялась версия об отравлении купленными в сельском магазине продуктами.