Рецидивист задержан за смертельное избиение в Петербурге

Как сообщает «Патрульный Петербурга», 23 сентября в полицию сообщили о теле мужчины 35-40 лет на вид в подъезде в Невском районе Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, около 13:00 неизвестный нанес пострадавшему телесные повреждения и скрылся. Экспертиза установила, что мужчина умер от сочетанной травм.

Подозреваемого задержали 26 сентября. Им оказался 29-летний житель Ярославской области, ранее судимый за разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и побои. Заведено уголовное дело.