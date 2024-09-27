Рецидивист задержан за смертельное избиение в Петербурге

Как сообщает «Патрульный Петербурга», 23 сентября в полицию сообщили о теле мужчины 35-40 лет на вид в подъезде в Невском районе Санкт-Петербурга.
По предварительным данным, около 13:00 неизвестный нанес пострадавшему телесные повреждения и скрылся. Экспертиза установила, что мужчина умер от сочетанной травм.
Подозреваемого задержали 26 сентября. Им оказался 29-летний житель Ярославской области, ранее судимый за разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и побои. Заведено уголовное дело.
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21.05.2022 16162