Ленобласть направит в зону СВО партию автомобилей

Необходимые документы уже подготавливает комитет по управлению государственным имуществом региона.

Ленинградская область выделит на нужды военной спецоперации партию автомобилей, находящихся на балансе региона. Посодействует в предоставлении помощи фронту Комитет по управлению государственным имуществом.

Как уточнили в пресс-службе комитета, всего в зону СВО направят восемь автомобилей. Один передадут в мотострелковый полк, еще семь поступят в воинские подразделения Ленинградского военного округа, принимающих участие в спецоперации.