Девочка, пострадавшая от выстрела в рот, ранила себя сама

Инцидент произошел случайно, рассказала мама ребенка.
Девочка, поступившая в больницу с ранением гортани от пневматического пистолета, ранила себя сама. Об этом рассказала мама ребенка.
По ее словам, девочка гуляла с другом и встретила на улице незнакомых ребят, у одного из которых и был пистолет. Ребенок из любопытства взяла оружие и случайно нажала на курок.
По имеющимся данным, пуля попала в небо и застряло в мягких тканях. Ребенку провели операцию, однако вытащить снаряд не вышло. Второе хирургическое вмешательство пострадавшей назначено на начало следующей недели.
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