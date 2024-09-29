Хирурги провели сложную операцию беременной женщине в Петербурге

Хирурги Педиатрического университета Санкт-Петербурга провели сложную операцию женщине на 28 неделе беременности – внутриутробное шунтирование почки плода.

У жительницы Крыма нашли проблемы во время скрининга и отправили на лечение. По словам врачей, у ребенка был выявлен клапан уретры.

Требовалась сложная операция из-за ограниченного пространства для установки шунта, который был всего пять миллиметров вместо необходимых двух сантиметров. Хирурги успешно выполнили операцию, женщина с ребенком остались здоровы.