Иностранец зарезал соотечественника и пытался убежать через Пулково

Как сообщал ivbg.ru, в полицию Санкт-Петербурга 6 октября сообщили о теле 31-летнего гражданина Узбекистана в крови, обнаруженном за мусорным контейнером на Октябрьской набережной.
Подозреваемого в убийстве задержали на контроле в Пулково при попытке бежать из России. Им оказался 28-летний соотечественник убитого.
Мужчины поссорились на почве ревности. В ходе конфликта задержанный нанес своей жертве не менее двух ударов ножом в шею и тело. Пострадавший скончался на месте. Убийца выбросил оружие в Фонтанку.
Задержанный дал признательные показания. Расследование дела продолжается.
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