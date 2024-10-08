Иностранец зарезал соотечественника и пытался убежать через Пулково

Как сообщал ivbg.ru, в полицию Санкт-Петербурга 6 октября сообщили о теле 31-летнего гражданина Узбекистана в крови, обнаруженном за мусорным контейнером на Октябрьской набережной.

Подозреваемого в убийстве задержали на контроле в Пулково при попытке бежать из России. Им оказался 28-летний соотечественник убитого.

Мужчины поссорились на почве ревности. В ходе конфликта задержанный нанес своей жертве не менее двух ударов ножом в шею и тело. Пострадавший скончался на месте. Убийца выбросил оружие в Фонтанку.

Задержанный дал признательные показания. Расследование дела продолжается.