Водителя госпитализировали после ДТП в Тихвине

В экстренные службы 17 октября около 12:00 сообщили о ДТП на улице Боровая в Тихвине. На место выезжала дежурная смена 63-й пожарной части.

Спасатели произвели деблокировку и отключили аккумулятор автомобиля.

По предварительным данным, 63-летний водитель легковой машины ВАЗ не справился с управлением и въехал в препятствие. После деблокировки его госпитализировали.