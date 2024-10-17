Водителя госпитализировали после ДТП в Тихвине

В экстренные службы 17 октября около 12:00 сообщили о ДТП на улице Боровая в Тихвине. На место выезжала дежурная смена 63-й пожарной части.
Спасатели произвели деблокировку и отключили аккумулятор автомобиля.
По предварительным данным, 63-летний водитель легковой машины ВАЗ не справился с управлением и въехал в препятствие. После деблокировки его госпитализировали.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, ДТП произошло 25 декабря около 20:00 на 24 километре дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе. Автомобиль марки Exeed...
26.12.2022 3728