Активность Солнца в текущем цикле достигла пика: ожидаются магнитные бури

По данным NASA, у звезды начался период пиковой активности в рамках текущего 11-летнего цикла.
Ученые NASA заявили о максимальной активности Солнца в рамках 11-летнего цикла. Эксперты считают, что это приведет к увеличению числа различных погодных и космических явлений. Также воздействие будет распространяться на спутники и другую земную инфраструктуру.
Во время солнечного максимума число солнечных пятен, а следовательно, и уровень солнечной активности, увеличиваются, — заявил сотрудник NASA Джейми Фейворс.
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