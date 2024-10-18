Активность Солнца в текущем цикле достигла пика: ожидаются магнитные бури

По данным NASA, у звезды начался период пиковой активности в рамках текущего 11-летнего цикла.

Ученые NASA заявили о максимальной активности Солнца в рамках 11-летнего цикла. Эксперты считают, что это приведет к увеличению числа различных погодных и космических явлений. Также воздействие будет распространяться на спутники и другую земную инфраструктуру.

Во время солнечного максимума число солнечных пятен, а следовательно, и уровень солнечной активности, увеличиваются, — заявил сотрудник NASA Джейми Фейворс.