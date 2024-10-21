Жители Никольского пожаловались Александру Дрозденко о перепадах напряжения

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 21 октября 2024 года к Александру Дрозденко обратился житель Никольского. Три месяца в девятиэтажном доме № 243 на Советском проспекте скачет напряжение от 180 до 270 вольт.

Управляющая и энергообслуживающая компании обследовали дом, работники провели временный кабель к ближайшему электрическому столбу.

«Поручил председателю комитета по ТЭК Ленобласти Сергею Морозову и главе администрации Тосненского района Андрею Клементьеву взять ситуацию на личный контроль, чтобы к зиме у вас все было в порядке. Я практически уверен, с высокой долей вероятности, ситуацию скоро исправят», – сказал Александр Дрозденко

Работы по восстановлению напряжения планируется завершить до конца текущей недели.