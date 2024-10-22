Минобрнауки предлагает начислять абитуриентам баллы за дополнительное образование

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Поступающие в вузы получат еще одну возможность увеличить количество баллов.

Минобрнауки с 2025 года предлагает внедрить еще одну возможность для абитуриентов заработать дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Речь идет о курсах дополнительного образования. При их прохождении абитуриентам предлагается начислять допбаллы, если программы соответствуют выбранному профилю обучения.

Соответствующий проект приказа уже подготовили в Минобрнауки.

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16.10.2024 158
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