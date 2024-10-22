В Ленобласти представили современные средства противодроновой защиты

Во Всеволожском районе прошла шестая по счету Всероссийская конференция по технологиям обнаружения и противодействия БПЛА.

Одним из организаторов события стал Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. В рамках конференции состоялось обсуждение самых передовых решений по защите гражданских объектов: от систем РЭБ до средств физической защиты.

Также на выставке были представлены и современные средства противодроновой защиты, позволяющие обнаруживать, подавлять и перехватывать БПЛА. Более того, показали в рамках события и средства механической защиты объектов.

Среди образцов — инновационный транспондер, позволяющий отслеживать перемещение БПЛА на карте и передавать информацию о параметрах полета в ОрВД.

Противодействие беспилотникам осуществляется путём радиоэлектронного подавление приемной аппаратуры спутниковых радионавигационных систем. В результате такого подавления происходит аварийная посадка или падение беспилотника, — рассказали в комитете региона по транспорту.