Финские школьники пытались пересечь границу России

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Остановили подростков пограничники Финляндии.

В сентябре границу России со стороны Финляндии пытались пересечь группа несовершеннолетних. Попасть на территорию РФ любознательным подросткам помешали финские пограничники.

Об этом СМИ рассказал представитель пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Матти Рантанен. По его словам, детям после инцидента провели лекцию о том, как опасно якобы находиться в России и откровенно запугивали.

Ранее на границе Ленобласти и Финляндии задержали жителя Евросоюза, пытавшегося незаконно попасть в РФ.

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22.10.2024 68
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