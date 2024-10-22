Финские школьники пытались пересечь границу России

Остановили подростков пограничники Финляндии.
В сентябре границу России со стороны Финляндии пытались пересечь группа несовершеннолетних. Попасть на территорию РФ любознательным подросткам помешали финские пограничники.
Об этом СМИ рассказал представитель пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Матти Рантанен. По его словам, детям после инцидента провели лекцию о том, как опасно якобы находиться в России и откровенно запугивали.
Ранее на границе Ленобласти и Финляндии задержали жителя Евросоюза, пытавшегося незаконно попасть в РФ.
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