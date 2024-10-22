В России снизилась заболеваемость коронавирусом

Число заболеваний упало на 15%.

В России уменьшилась заболеваемость коронавирусом на 15,5%, по сравнению с предыдущей неделей, передает сайт «Объясняем.рф».

Так, всего за этот период в стране было зафиксировано 24 777 случаев заболевания. Из них 263 приходится на Ленинградскую область, еще 1187 на Санкт-Петербург.

В Ленобласти были госпитализированы пять человек, в городе на Неве – 99 пациентов. Скончались в результате болезни в Петербурге семь человек, в Ленобласти летальных случаев не зафиксировано.