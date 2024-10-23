Житель Сланцев погиб на СВО

Жители Сланцевского района Ленобласти проводят в последний путь Андрея Грюцева, погибшего в ходе спецоперации. Ему было 36 лет.
Прощание с Андреем Грюцевым состоится 23 октября в храме святого Архангела Михаила в деревне Сижно. Боойца похоронят на кладбище в поселке Сосновка.
Андрей Грюцев родился в Сланцах. Окончил Сланцевскую школу №3, после чего трудился на различных предприятиях города и Петербурга. В 2023 году он заключил контракт и отправился в зону спецоперации.
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