Житель Сланцев погиб на СВО

Жители Сланцевского района Ленобласти проводят в последний путь Андрея Грюцева, погибшего в ходе спецоперации. Ему было 36 лет.

Прощание с Андреем Грюцевым состоится 23 октября в храме святого Архангела Михаила в деревне Сижно. Боойца похоронят на кладбище в поселке Сосновка.

Андрей Грюцев родился в Сланцах. Окончил Сланцевскую школу №3, после чего трудился на различных предприятиях города и Петербурга. В 2023 году он заключил контракт и отправился в зону спецоперации.