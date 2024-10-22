Мобилизованный из Сланцев погиб в зоне СВО

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В зоне СВО погиб житель Сланцев Владимир Ребров.

Он погиб 9 марта, ему был 31 год. Церемония прощания с бойцом состоится 23 октября в храме святого преподобного Серафима Саровского в Сланцах. Похоронят Владимира Реброва на кладбище в поселке Сосновка.

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Фото: газета «Знамя труда»

Владимир родился в Сланцах, выпускник школы №12 и Сланцевского индустриального техникума. 24 сентября 2022 года был мобилизован. В ходе СВО ефрейтор Ребров выполнял задачи в рядах 25 гвардейской отдельной мотострелковой бригады.

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10.10.2024 552
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